الوزيرة بوشهري: الجهود الحكومية متواصلة على مدار الساعة لترتيب عودة المسافرين ممن ألغيت رحلاتهم

د. جنان بوشهري

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 23:07 31/08/2018 حدث بتاريخ: 23:07 31/08/2018

أكدت وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري أن الجهود الحكومية مستمرة ومتواصلة على مدار الساعة ممثلة بوزارة الخارجية والإدارة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية لترتيب عودة المسافرين ممن ألغيت رحلاتهم عبر شركة (الخطوط الوطنية).

وقالت الدكتورة بوشهري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة أن هناك تواصل ما بين السفارات والقنصليات الكويتية في الخارج والمسافرين لترتيب حجوزاتهم وإقامتهم بالإضافة الى توفير الخدمات الطبية لهم. وأضافت أن (الطيران المدني) بالتعاون مع (الخطوط الكويتية) تقومان بالإعلان تباعا عن الرحلات الإضافية التي يتم توفيرها لعودة المسافرين.

وأوضحت أنه تم توفير رحلتين اضافيتين للخطوط الجوية الكويتية الأولى من مدينة تبليسي والثانية من مدينة باكو غدا السبت وذلك لنقل المسافرين وتم الإعلان عنهما. وأشارت إلى أنه يجري تجهيز رحلات إضافية لبقية الوجهات منها بيروت وسراييفو واسطنبول سيتم الإعلان عنها تباعا عبر (الطيران المدني) و(الخطوط الكويتية).

وذكرت أنه من ضمن الجهود المبذولة لعودة المسافرين توفير حجوزات عبر خطوط طيران أخرى وفق ما هو متاح لديها وذلك من خلال السفارات والقنصليات الكويتية.

ودعت المسافرين على (الخطوط الوطنية) للتواصل مع السفارات والقنصليات الكويتية عبر الأرقام المعلن عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ (الطيران المدني) و(الخطوط الكويتية) وذلك للتنسيق وترتيب أوضاعهم وحجوزات عودتهم الى البلاد.

وتقدمت بوشهري باعتذارها الى المسافرين الكرام لما تعرضوا له بسبب سوء إدارة (الخطوط الوطنية) لرحلاتها واخفاقها بالالتزام بجداول رحلاتها مشددة على أن (الطيران المدني) حملت (الخطوط الوطنية) المسؤولية القانونية للاضرار بسمعة الكويت خارجيا وبمصالح المسافرين.

ولفتت إلى أن (الطيران المدني) حملت (الخطوط الوطنية) أيضا كل التكاليف المالية المترتبة على نقل المسافرين عبر (الخطوط الكويتية) وشركات الطيران الأخرى بالإضافة الى تعويض المسافرين عن الأضرار التي أصابتهم مؤكدة أن التعامل جار مع كل الشكاوى المقدمة ضد (الوطنية) وفق الأطر القانونية.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني أعلنت في وقت سابق اليوم عن تشغيل رحلتين إضافيتين غدا السبت إلى كل من مدينتي تبليسي وباكو وذلك لنقل الركاب الذين ألغيت رحلاتهم في طريق العودة إلى الكويت.

وقد أهابت (الطيران المدني) بالأخوة المسافرين ممن ألغيت رحلات عودتهم على شركة (الخطوط الوطنية) الاتصال على أرقام سفارات وقنصليات الكويت في المدن التالية:

اسطنبول: (00905306902097) - (00905333864949)

باكو: (00994502330536) - (00994509999661)

سراييفو: (0038761202087) - (00387603200000)

بيروت: (0096171171441) - (0096176700080)

تبليسي: (00995568627160).