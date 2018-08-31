ناصر الصباح: الدفاع لن تألوا جهدا في توفير الامكانيات الطبية للمصابين الطلبة

ناصر الصباح خلال زيارته الى أحد المصابين

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:10 31/08/2018 حدث بتاريخ: 15:10 31/08/2018

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بزيارة إلى مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة حيث إطلع على الأوضاع الصحية للطالب ضابط عبدالوهاب الغنام والطالب ضابط سعيد الهاجري من كلية علي الصباح العسكرية، وإستمع لشرح مفصل عن جميع الإجراءات الطبية التي تم فيها التعامل مع حالة كل منهم منذ دخولهم وحتى هذه اللحظة.

بعد ذلك توجه لزيارة مستشفي الصباح، حيث قام بالإطمئنان على الحالة الصحية للطالب ضابط حمد المطيري والطالب ضابط خالد البسام، وإستمع لشرح مفصل عن الحالة الصحية لهم وعن الإجراءات الطبية التي تم فيها التعامل مع حالة كل منهم منذ دخولهم وحتى هذه اللحظة.

هذا وقد طمأن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع أهالى الطلبة خلال الإلتقاء معهم، بأن أبنائهم هم أبناءه وأن وزارة الدفاع لن تألوا جهداً في توفير كافة الإمكانيات الطبية لراعية أبناءه، وتقديم كل من شأنه توفير الرعاية والإهتمام لهم ، متمنياً لهم الشفاء العاجل وأن يعودوا لمواصلة مسيرتهم التعليمية، وخدمة وطننا الغالي وهم بأتم صحة وعافية.