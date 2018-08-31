الداخلية: خفر السواحل تنقذ 8 أشخاص على متن يخت نشب به حريق

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:02 31/08/2018 حدث بتاريخ: 15:03 31/08/2018

تمكن رجال خفر السواحل من إنقاذ عدد 8 أشخاص كانوا موجودين على متن يخت مقابل المارينا مول نشب به حريق.

وفي التفاصيل ورد بلاغ حريق يخت مقابل المارينا مول يوجد به عدد 8 أشخاص وعلى الفور تم توجيه دوريه خفر السواحل إلى موقع البلاغ وتمكنوا من إنقاذهم جميعاً وهم بحالة جيدة.

وناشدت الإدارة جميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر ضرورة الاتصال على هاتف الطوارئ (112) أو هاتف عمليات خفر السواحل (1880888) وذلك لتلقى البلاغات عن أي حالات طارئة أو حوادث مفاجئة وتحقيق التواصل المباشر والفوري بين مرتادي البحر والإدارة العامة لخفر السواحل وتقديم المساعدة والعون إلى كافة رواد البحر.