الصحة: الوزير الصباح أحال قيادي سابق الى النيابة لاستضافته زائر بغير صفته الأصلية

وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:08 30/08/2018 حدث بتاريخ: 14:08 30/08/2018

أحال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قياديا سابقا في الوزارة إلى النيابة العامة إثر واقعة استضافة أحد الزائرين بغير صفته الأصلية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان صحفي، إن الوزير أحال القيادي السابق إلى النيابة لتحريك الدعوى الجزائية ضد «المتسببين في إهدار المال العام وضياع حقوق الوزارة المالية».

وأشار البيان إلى أن الواقعة تتلخص في استضافة أحد أساتذة القانون من إحدى الدول العربية بصفة طبيب للمشاركة في أحد المؤتمرات التي كانت تعقدها الوزارة في عام 2015 مع تحمل نفقات إقامته وتذاكر سفره.

وأوضح الصباح، بحسب البيان، أن الوزارة تعمل على مراجعة العديد من العقود للوقوف على مدى صحة الإجراءات بتنفيذها، مشددا على اتخاذ ما يلزم إذا اكتشف عبث أو تقصير أو تجاوز في تنفي أي منها.