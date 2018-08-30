جامعة الكويت: أكثر من 6000 متقدم للوظائف الشاغرة في الجامعة في اليوم الأخير

جامعة الكويت

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:17 30/08/2018 حدث بتاريخ: 13:20 30/08/2018

أفاد القائم بأعمال مدير مركز نظم المعلومات بجامعة الكويت المهندس أنور الموسوي بأن عملية التسجيل الإلكتروني للوظائف الشاغرة بجامعة الكويت قد تمت بنجاح، مشيرا إلى تقدم أكثر من 6000 متقدم للوظائف المطلوبة منذ تاريخ الإعلان الالكتروني للوظائف الشاغرة.

وبين الموسوي أن موقع التقدم للتوظيف بجامعة الكويت يعمل بشكل كامل وعلى أحسن وجه، موضحاً أن جامعة الكويت تستخدم أحد أفضل وأقوى الأنظمة العالمية لسرية وأمن المعلومات، ولم يتم تسجيل أي خرق أمني للنظام.