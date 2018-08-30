الأرصاد: حرارة طقس البلاد تبدأ الانخفاض تدريجيا اعتبارا من الأسبوع المقبل

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كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:39 30/08/2018 حدث بتاريخ: 12:39 30/08/2018

توقع رئيس قسم التنبؤات الملاحية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ضرار العلي أن تبدأ حرارة الطقس في البلاد الانخفاض تدريجيا اعتبارا من الأسبوع المقبل مع بدء الرطوبة فى الزيادة الملحوظة خصوصا على المناطق الساحلية.

وقال العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الرياح تبدأ أيضا في التحول إلى جنوبية شرقية موضحا أن البلاد تتأثر حاليا بمرحلة انتقالية والمتوقع أن تشهد الأجواء بعض التغيرات خلال الأسبوع المقبل اعتبارا من يوم الأحد مع نهاية العطلة.

وأضاف أن البلاد تتأثر بكتلة هوائية رطبة نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية مع تحول الرياح إلى جنوبية شرقية ويرجع السبب في ذلك إلى بداية ضعف المنخفض الهندي وانحساره نسبيا عن البلاد خلال الفترة المقبلة.

وعن الطقس المتوقع نهار اليوم أفاد بأنه يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى متقلبة الاتجاه وتتراوح سرعتها مابين 8 و 35 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و 4 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون حارا نسبيا ورطبا نسبيا أيضا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و 30 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و 33 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و 3 أقدام.

وبين أن الطقس نهار يوم غد الجمعة يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح ما بين 8 و 32 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و 48 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه مابين 1 و 4 أقدام.

وقال العلي إن الطقس ليل غد يكون حارا نسبيا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و 30 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و 33 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و 4 أقدام.

وحول الطقس نهار يوم بعد غد السبت أفاد بأنه يكون حارا والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات مع فرصة للغبار على بعض المناطق المكشوفة خصوصا جهة الغرب وتتراوح سرعتها ما بين 12 و 42 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و 48 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و 5 أقدام.

وذكر أن الطقس ليل السبت يكون حارا نسبيا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح ما بين 8 و 30 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و 33 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 1 و 4 أقدام.