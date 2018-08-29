"المالية" لـ "البلدية": التزموا بالتوقيع المعتمد من قبلكم .. احرجتونا مع المراجعين

وزارة المالية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:35 29/08/2018 حدث بتاريخ: 18:35 29/08/2018

وجهت وزارة المالية خطابا الى بلدية الكويت بشأن اعتماد مواقع التشوين والموافقات الواردة لها من البلدية.

وقالت المالية في كتاب لها حصلت ”كويت نيوز“ على نسخة منه:

بالإشارة الى كتبكم أرقام 14116 و 4117 المؤرخين في 26 يونيو 2018 المتضمنين اعتماد توقيع السيد نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي (محمد فالح الزعبي) المفوض من قبلكم بالموافقة على اعتماد مواقع التشوينات وضرورة عدم الموافقة من قبلنا على ابرام أو تجديد أي من عقود مواقع التشوينات المؤقتة على أملاك الدولة مع جميع الشركات الا بناء على موافقة البلدية ممثلة في قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي لارتباط تراخيص كافة المواقع بمدة زمنية محددة بعقود حكومية يجب التقيد والالتزام بها من قبلكم.

الا انه قد تلاحظ لنا ورود كتب من قبلكم غير معتمدة من قبل السيد/ نائب المدير العام لشئون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي المعتمد من قبلكم بموجب كتبكم سالفة الذكر وقد تسبب ذلك في احراج الوزارة مع المراجعين.

وعليه يرجى الالتزام بالتوقيع المعتمد من قبلكم بموجب كتبكم سالفة الذكر لرفع الحرج عن الوزارة.