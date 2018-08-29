نائب الأمير: أهمية دور المعلم في بناء النشء والأجيال القادمة

سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:36 29/08/2018 حدث بتاريخ: 15:36 29/08/2018

استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية حيث قدموا لسموه الشكر على رعايته للمؤتمر التربوي الثالث والأربعين لجمعية المعلمين الكويتية تحت عنوان "التنمية المهنية للمعلم والتحديات المعاصرة" كما قدموا لسموه نسخة من الخطة الاستراتيجية للجمعية (2017 - 2021).

وقد أثنى سموه حفظه الله على الدور الكبير والمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتق المعلم في تربية وتعليم الأجيال وترسيخ القيم الفاضلة بين أبنائه الطلبة والذي يعتبر الركن الأساسي في العملية التربوية ورسالته السامية التي من شأنها خلق أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة وفقا لمنظومة تعليمية شاملة ومتطورة تأخذ بأسباب التقدم والارتقاء بالوطن في كافة المجالات وتستطيع مواكبة التطورات التي يشهدها العصر الحالي من خلال اتباع أحدث الأساليب التربوية الفعالة والاهتمام بالنشء التعليمي الجديد وتسخير كافة الإمكانيات والطاقات من أجل مخرجات تعليم قادر على النهوض وتنمية البلاد.

وقد شدد سموه على أهمية دور المعلم في بناء النشء والاجيال الجديدة ورسالته في غرس القيم الإسلامية والعادات الكويتية النبيلة بما تتضمنه من احترام للتقاليد الاصيلة وتوقير الصغير للكبير واحترام الطالب للمعلم ليكونوا امتدادا لجيل الآباء والأجداد في نبلهم واخلاقهم وتلاحمهم وتماسكهم مستذكرا سموه مقولة الشاعر "قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا".

كما أبلغهم سموه حفظه الله بنقل تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتحيات سموه حفظه الله إلى جميع أبنائه وبناته المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بمناسبة قرب انطلاق بداية العام الدراسي الجديد وأنهم محل اهتمام وحرص القيادة السياسية العليا التي لا تدخر جهدا في توفير الرعاية والدعم لهم متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح لما فيه خير وطننا العزيز وإعلاء شأنه.

وقد قدموا لسموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.