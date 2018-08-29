التربية: 80 ألف موظف تنطبق عليهم شروط الأعمال الممتازة وايداعها في حساباتهم ابتداء من الأحد المقبل

النجار والغيص

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:13 29/08/2018 حدث بتاريخ: 15:13 29/08/2018

أعلن الوكيل المساعد للشئون الإدارية والتطوير الإداري في وزارة التربية فهد الغيص أن عدد الذين تنطبق عليهم شروط استحقاق الأعمال الممتازة بعد الانتهاء من الفرز بلغ 79970 موظفا.

وأشار الغيص إلى أن العمل في كشوفات الأعمال الممتازة بدأ منذ الثاني عشر من أغسطس الحالي، بعد أن تم الانتهاء من تقييم الكفاءة لجميع العاملين بوزارة التربية والتي تم الإنتهاء منها مع نهاية العام الدراسي.

وأوضح الغيص أن العمل في القطاع الإداري بدأ بفرز الحاصلين على تقدير امتياز في السنة الماضية، حيث جرى إعداد كشوف متكاملة لكل منطقة تعليمية وديوان الوزارة بعد التدقيق في كشف الحضور والانصراف والعقوبات الخاصة بكل موظف.

ومن جهته، أشار الوكيل المساعد للقطاع المالي بوزارة التربية يوسف النجار إلى أن ميزانية مكافأة الأعمال الممتازة بلغت 50 مليون دينار، سيتم إيداعها في حسابات المستحقين ابتداء من الأحد المقبل، ولمدة أسبوعين، لافتا إلى أن القطاع المالي قام بالمراجعة والتدقيق على كشوفات المستحقين قبل أن يتم تحويلها إلى البنوك.

وبين النجار أن أعداد المستحقين للمكافأة مقسمة على المناطق التعليمية، حيث بلغ عدد المستحقين في منطقة الأحمدي التعليمية 17284، ومنطقة الجهراء التعليمية 11758، فيما بلغ عدد المستحقين في منطقة حولي التعليمية 9643، ومنطقة العاصمة التعليمية 10568، أما منطقة الفروانية التعليمية فعددهم 15234، ومبارك الكبير التعليمية 9600، وإدارة التعليم الديني 802، ومدارس التربية الخاصة 2062، أما الإدارة العامة للتعليم الخاص 504، وأخيرا ديوان عام الوزارة بلغ عدد مستحقيها 2435.