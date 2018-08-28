الوزير العازمي: مدارس مدينة صباح الأحمد جاهزة لاستقبال الطلبة للعام الدراسي الحالي

وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي

كتب بواسطة: %s الراي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:42 28/08/2018 حدث بتاريخ: 16:42 28/08/2018

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي جاهزية مدارس مدينة صباح الأحمد التابعة لمنطقة الاحمدي التعليمية لاستقبال الطلبة والعاملين فيها للعام الدراسي الجديد.

وأعرب العازمي لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الثلاثاء، عقب جولة تفقدية على مدارس منطقة صباح الأحمد عن الأمل بان يكون الطلبة مستعدين لعام دراسي مليء بالنشاط والنجاح شاكرا جميع العاملين بمنطقة الأحمدي التعليمية على جهودهم في تجهيز مدارس المنطقة والاستعداد التام لاستقبال العام الدراسي.

وأكد وزير التربية اهتمام الوزارة الدائم والمتابعة من قبل المسؤولين واستمرار الجولات التفقدية للمناطق التعليمية للاطمئنان على سير العمل والوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها للعام الدراسي الجديد.

وشملت الجولة التفقدية للوزير مدرسة الرباب بنت البراء المتوسطة للبنات ومدرسة سميرة عيسى المتوسطة للبنات وثانوية ايوب الايوب للبنين ورافقه وكيل الوزارة الدكتور هيثم الأثري والوكيل المساعد التعليم العام فاطمة الكندري والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط محمد الياسين ومدير عام منطقة الأحمدي التعليمية وليد العومي ومسؤولي قطاع الشؤون الهندسية.

وعلى صعيد متصل في إطار استعدادات الوزارة للعام الدراسي انطلقت، صباح اليوم، دورات المعلمين الجدد في المناطق التعليمية الست التي نظمتها الوزارة وتستمر مدة أسبوعين وتشمل محاضرات إدارية وفنية وتثقيفية لإطلاع المعلمين الجدد على آلية العمل والنظم واللوائح المتبعة.

وتتضمن الدورة إلى جانب طبيعة العمل والنواحي الإدارية إطلاع المعلمين على الشؤون المالية فضلا عن دورهم في الأنشطة التربوية في الحياة المدرسية اضافة إلى التعرف عن قرب على طبيعة المجتمع الكويتي والتعامل مع الطلبة والطالبات لبناء علاقات متميزة وبناءة مع كل أطراف العملية التعليمية.

وتشمل الدورة أيضا عددا من المحاور الفنية لتعريف المعلمين الجدد بمعايير تحقيق الجودة في التعليم وتعريفهم بالمناهج التعليمية المتبعة في النظام التعليمي في البلاد وإطلاعهم على آخر المستجدات التربوية في ميدان العمل التربوي وتزويدهم بالمهارات المهنية المطلوبة لتحقيق كفاءة العمل وإنجاح المنظومة التعليمية.

يذكر أن المعلمين الجدد تم اختيارهم بعد اجتيازهم للمقابلات الشخصية والاختبارات المطلوبة من قبل الجهات المعنية بوزارة التربية للعمل في مدارس الوزارة للعام الدراسي الجديد.