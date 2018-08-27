مجلس الوزراء: تحديد قسيمة مدينة جنوب صباح الأحمد بألفين دينار ودراسة استثمار جزر جسر جابر

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:02 27/08/2018 حدث بتاريخ: 19:02 27/08/2018

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك ـ رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإنابة أنس خالد الصالح - بما يلي:

عبر مجلس الوزراء في مستهل أعماله عن عميق الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة على الجهود الكبيرة والعناية الكريمة التي أحاطت بها المملكة ضيوف الرحمن في موسم الحج إستمراراً لنهجها وكرمها المعهود في كل عام، مشيداً بالمستوى الرفيع للتسهيلات والإستعدادات والإمكانيات الهائلة التي وفرتها للحجاج لتمكينهم من أداء شعائر الحج في سهولة ويسر وأمان، منوهاً بالخدمات والإنجازات الهائلة التي قامت بها من اجل خدمة ورعاية المقدسات الشريفة، وسعيها المتواصل لتطويرها وتوسعتها، وفاء للمسئولية التاريخية المقدسة التي شرف بها المولى عز وجل المملكة الشقيقة لرعاية وخدمة الحرمين الشريفين سائلاً العلي القدير أن يجزي الأشقاء في المملكة خير الجزاء.

كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون الخدمات د. جنان محسن رمضان، للإجراءات والخطوات التي تمت لمواجهة نتائج إلغاء بعض الرحلات الخاصة بالخطوط الوطنية للطيران وأدت إلى تأخر عودة المسافرين لأرض الوطن تزامناً مع أقتراب بدء العام الدراسي الجديد، وقد أكد مجلس الوزراء على أهمية مبادرة الجهات الحكومية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين عودة المسافرين وسلامتهم، وقرر تكليف كل من (وزارة الخارجية والإدارة العامة للطيران المدني ووزارة المالية) بمتابعة أوضاع المواطنين الكويتيين وعائلاتهم في الخارج واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمساعدتهم وتقديم سبل العون لهم وعودتهم إلى أرض الوطن بالسرعة الممكنة.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن تحديد الثمن الرمزي لقسائم الرعاية السكنية في مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد الإسكاني، وقرر الموافقة على تحديد الثمن الرمزي للقسائم على أن يكون سعر متر القسيمة بمساحة (400م2) بقيمة خمسة دنانير للمتر المربع، وبسـعر إجمالي لكامل القسيمة هو -/2,000 د.ك (فقط ألفين دينار كويتي لاغير).

كما اطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد، وقرر تكليف كل من ( الهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية) والجهات المعنية بدراسة الجدوى الأولية لمشروع إستغلال الجزر المتصله بالجسر وطرحها للاستثمار، وموافاة مجلس الوزراء بالمرئيات والنتائج التي تسفر عنها تلك الدراســة وذلك خــلال شهر من تاريخه.

كما بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أشاد المجلس بجهود الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، في إحباط عملية إرهابية في محافظة البكيرية ـ مؤكدا تأييد دولة الكويت لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها وإستقرارها والتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمنها وإستقرارها.

كما أدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن، والتفجير الإرهابي الذي وقع في مقر اللجان الانتخابية في أفغانستان مؤخراً، وكذلك الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة باريس بجمهورية فرنسا من قبل ما يسمى بتنظيم (داعش)، والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، مؤكداً موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية، وتأييد كل ما تتخذه هذه الدول من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما عبّر مجلس الوزراء عن بالغ الحزن والأسى لوفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان - مستذكراً دوره الإيجابي ومواقفه المشهودة وجهوده الطيبة في دعم السلام والأمن العالميين.