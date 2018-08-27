الوزيرة بوشهري ردا على النائب المطير: نعم حماية المال العام أفعال لذا لا تحتمل التأجيل .. قدم مستنداتك وأسئلتك

الوزيرة د. جنان بوشهري

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:32 27/08/2018 حدث بتاريخ: 18:32 27/08/2018

ردت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشئون الخدمات د. جنان بوشهري على البيان الأخير للنائب محمد المطير بالقول "الأخ الفاضل النائب محمد المطير، مبنى الركاب T4 كان فعلا جاهزا في نهاية الربع الثاني وافتتحه سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في 4 يوليو الماضي وبدأت أولى رحلاته التجارية 15 الجاري ولم يتم تأجيل أي تشغيل جزئي كما تفضلت!"

وأضافت في تغريدات لها "بالنسبة لبوابات الجسور، فتصحيحا لما تفضلت به فهي 9 وليس 6 كما ذكرت، ومخارج الحقائب فعلا 4 ولكن إثنان منهما بسعة مضاعفة. أخيرا، نعم حماية المال العام أفعال لذا لا تحتمل التأجيل لبداية دور الإنعقاد، وعليه أنتظر منك المستندات والمعلومات وأيضا الأسئلة البرلمانية. وشكرا لك".