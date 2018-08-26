الرئيس المبارك: انجازات لاعبي الكويت في الألعاب الآسيوية مشرفة ورفعت راية الكويت
أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بالإنجاز المشرف الذي حققاه اللاعبان الرامي منصور الرشيدي في منافسات رماية ال ”سكيت“ ولاعب الكاراتيه علي الشطي بحصولهما على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية ال18 المقامة في العاصمة الأندونيسية جاكرتا.
وأعرب سموه عن خالص تهانيه لأبطال الكويت واعتزازه بالنتائج الإيجابية التي حققها لاعبا الكويت في الدورة الآسيوية ورفع راية الكويت عاليا في سماء العاصمة الأندونيسية والمحافل الرياضية الآسيوية والعالمية.
وأكد سموه أن الشباب الكويتي مصدر فخر للوطن وثروته متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.