الوزيرة بوشهري: سمو نائب الأمير وجه باتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل عودة المسافرين ممن ألغيت رحلاتهم

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 22:48 25/08/2018 حدث بتاريخ: 22:48 25/08/2018

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية الدكتورة جنان بوشهري عن توجيهات سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة المواطنين المسافرين ممن ألغيت رحلاتهم.

وقالت الوزيرة بوشهري في بيان صحفي اليوم السبت إن سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وجه الى التنسيق بين وزارة الخارجية والإدارة العامة للطيران المدني لتيسير أمور المواطنين في الخارج.

وأوضحت أنه بناء على تلك التوجيهات تم التنسيق مع وزارة الخارجية والترتيب مع السفارات والقنصليات الكويتية في الخارج لاستقبال اتصالات المواطنين ممن تعطلتهم عودتهم جراء إلغاء رحلاتهم على شركة (الخطوط الوطنية) وتسهيل إجراءات عودتهم الى البلاد عبر الارقام التالية:

اسطنبول: 905306902097+ / 905333864949+

باكو: 994502330536 + / 994509999661 +

سرايفوو: 38761202087 + / 387603200000 +

وتوجهت بوشهري بالشكر إلى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على حرصهما واهتمامهما بالمواطنين بالخارج.

كما توجهت بالشكر إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله وإلى كافة القياديين في الإدارة العامة للطيران المدني على متابعتهم المستمرة لتسهيل عودة المواطنين للبلاد.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية وجهت اليوم انذارا أخيرا ونهائيا الى شركة (طيران الخطوط الوطنية) بتعديل أوضاعها قبل تاريخ الخامس من الشهر المقبل بشأن حالات تأخير وإلغاء الرحلات.

وأضافت الادارة انه في حال تعذر وفاء الشركة بالالتزامات فستقوم الادارة بتعليق شهادة المشغل الجوي الخاصة بالشركة ابتداء من السادس من الشهر المقبل مدة ثلاثة أشهر في إجراء أولي وإلزامها بكل الالتزامات المالية والقانونية للمسافرين ومن ثم إلغاء دائم في حال عدم القيام بالاجراءات التصحيحية اللازمة.