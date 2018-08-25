هيئة الطرق: انجاز 55% من مشروع تأهيل الطرق بين مدينتي صباح الأحمد والخيران

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:33 25/08/2018 حدث بتاريخ: 15:33 25/08/2018

أكدت مديرة مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور للطريق الرابط بين مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنية المهندسة منيرة علي، حرص هيئة الطرق والنقل البري على تطوير الطرق الرابطة بين المدن المختلفة، من خلال إعادة تأهيل الطرق القائمة منها وإنشاء طرق جديدة حسب المعايير التصميمية للطرق السريعة العالمية، التي تساهم في تسهيل الانتقال عبر المدن بشكل آمن وانسيابية مرورية كبيرة.

وبينت في تصريح صحافي أن المشروع يهدف الى تطوير الطرق الرابطة بين مدينة صباح الاحمد ومدينة الخيران السكنية واعادة تأهيل الطرق القائمة وانشاء طرق حديثة بحسب المعايير التصميمية للطرق بطول 130 كيلومتر.

وأعلنت عن بلوغ نسبة الإنجاز في المشروع 55 في المائة من حجم الأعمال الكلية، مبينة بأن المشروع يأتي ضمن خطة مشاريع الهيئة التنموية التي تخدم المناطق الجنوبية، وتطوير الطرق القائمة منها وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى استحداث طرق جديدة.

وبينت علي بأن المشروع يربط بين مدينتي صباح الأحمد والخيران، ويتكون من 6 أقسام بطول إجمالي 130 كم، لافتة إلى أن ثلاثة أقسام قائمة سيتم تأهيلها في وثلاثة أقسام أخرى جديدة سيتم استحداثها.

وإشارت إلى أن المشروع يتضمن 17 تقاطعا معظمها عبارة عن جسر علوي لتأمين انسيابية مرورية مع دوار على مستوى الأرض، لتأمين الربط بين المدن في المنطقة الجنوبية وتسهيل عملية الإنتقال بين تلك المناطق.