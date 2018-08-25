الطوارئ الطبية: الإسعافات الجديدة لم تنته من اجراءات الفحص للتأكد من مطابقتها للشروط

سيارات الأسعاف - جريدة الجريدة

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:22 25/08/2018 حدث بتاريخ: 15:22 25/08/2018

قالت ادارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة ان اللجنة الفنية المخصصة لفحص سيارات الاسعاف التي تم التعاقد على ادخالها الخدمة مع بداية عام 2018 لم تنته حتى الان من اجراءات الفحص والتأكد من شروط مطابقة السيارات لمواصفات (الطوارئ الطبية) الكويتية.

وأكد مدير ادارة الطوارئ الطبية منذر الجلاهمة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت ان الوزارة ممثلة بإدارة الطوارئ لم تتسلم حتى الان اي سيارة اسعاف جديدة من السيارات التي تم التعاقد مع احدى الشركات على توريدها للوزارة.

وقال الجلاهمة ان ما أوردته احدى الصحف المحلية بهذا الشأن صباح اليوم غير دقيق، مؤكدا ان الوزارة قامت بالتعاقد على شراء (السيارات) في شهر ابريل عام 2017 وليس عام 2015.

وأفاد ان الشركة المعنية قامت بتوريد سيارات الإسعاف عام 2018 الا انه لم يتم تسلم اي سيارة اسعاف رسميا من قبل (الصحة) حتى الان.

وبين ان اللجنة الفنية المختصة لا زالت تقوم بعملها بفحص السيارات للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها مؤكدا ان اللجنة ابدت العديد من الملاحظات حتى تقوم الشركة بالتعامل معها حسب النظم المتبعة.