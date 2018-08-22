الطيران المدني: التحقيق مع شركة طيران محلية احضرت حقائب بأعداد كبيرة ولم تنقلها مع الركاب مما تسبب بتكدسها

الادارة العامة للطيران المدني الكويتية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:05 22/08/2018 حدث بتاريخ: 19:05 22/08/2018

قالت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الأربعاء حقائب الركاب الموجودة داخل مواقف المطار "تقع تحت مسؤولية الشركات المقدمة للخدمات الارضية لشركات الطيران والمتخلفة عن الرحلات".

وأوضحت الادارة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) تعليقا على مقطع فيديو متداول في برامج التواصل الاجتماعي ان هذه الحقائب انه ليس لها علاقة بمشروع خدمة توصيل الحقائب إلى المنازل الذي تقدمه احدى شركات الخدمات الارضية العاملة في المطار.

وذكرت أن أغلب هذه الحقائب هي أمتعة متخلفة من بلد الوصول نتيجة الغاء بعض الرحلات ووجودها قرب المخزن هو اجراء مؤقت وتحت رقابة موظفي الخدمات الارضية حيث جار فرز وتسجيل بيانات هذه الحقائب تمهيدا لاعادتها الى بلد الوصول او نقلها الى مخازن خارج منطقة المطار نظرا لعدم توفر سعة داخل المخازن في منطقة المطار.

وأضافت انه بحسب الاجراءات والنظم الدولية والاتفاقيات بين شركات الطيران وشركات مقدمي الخدمات الارضية يتم ابقاء هذه الحقائب لمدة يومين داخل المطار حتى يتم تسلمها من قبل المسافر.

وبينت انه في حال عدم التسلم تنقل إلى المخازن الرئيسية لمخزن شركة الخدمات الارضية ويتم ابقاؤها لمدة ستة ايام أخرى بعد اخطار الشركات المعنية وتعاد إلى بلد الوصول بعد انقضاء هذه المده في حال عدم تسلمها من المسافرين.

وأضافت أما الحقائب التي تصل من الشركات الوطنية لا يتم اعادتها إلى بلد الوصول وتبقى في مخازن الشركة المقدمة للخدمات الارضية لمدة معينة ومن ثم تحال إلى بيت المال عند تجاوز بقائها في مخازن الوكيل اكثر من ثلاثة شهور.

وأكدت الادارة انه جار التحقيق مع الشركات التي تسببت باحضار هذه الحقائب بأعداد كبيرة جدا والوقوف على اسباب عدم نقل الحقائب مع الركاب اثناء سفرهم من بلد الوصول.