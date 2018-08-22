هيئة الزراعة: الامساك بأسد هارب من منطقة كبد ونقله الى حديقة الحيوان

الامساك بأسد هارب من منطقة كبد ونقله الى حديقة الحيوان

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:19 22/08/2018 حدث بتاريخ: 13:19 22/08/2018

صرح الدكتور علي القطان نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عن ورود بلاغ من قبل عمليات وزارة الداخلية صباح اليوم الاربعاء الموافق 22/8/2018 يفيد بوجود أسد هارب في منطقة كبد .

الأمر الذي أدي الي حالة من الاستنفار من قبل رجال حديقة الحيوان بقيادة السيد ناصر العطية مدير ادارة حديقة الحيوان والدكتور احمد الحمد وتم التحرك والتعامل مع الحدث بشكل يحفظ الأمن وعدم وقوع أي خسائر .

واضاف القطان بأنه قد تم التفاعل مع الحادث بشكل سريع وتم الامساك بالاسد الهارب في زمن قياسي وقد تم أسره وتقييده ونقله الي حديقة الحيوان ليخضع هناك للفحوصات اللازمة .

كما اضاف القطان ان الاسد هارب من جهه غير معلومة لم يتم التحقق والوصول الي الجهة التي هرب منها الاسد حتي الان مؤكدا علي انه سوف يتم تكثيف الجهود والتنسيق مع وزارة الداخلية للكشف عن هوية صاحب الاسد واتخاذ الاجراءات القانونية ضده علما بانه قد تم التحذير مرارا وتكرارا من تربية الحيوانات المفترسة من قبل مربي الحيوانات بشكل مخالف للقانون وبشكل يهدد أمن وسلامة الافراد والارواح .

محذرا من انتشار هذه العادة السيئة بين بعض فئات الشباب لما تسببه من اضرار وأخطار .