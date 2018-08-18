الصحة: احالة مسؤولين الى التحقيق لاسنادهم مهام عملهم لعمال نظافة

وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 20:53 18/08/2018 حدث بتاريخ: 20:53 18/08/2018

أحالت وزارة الصحة مسؤولين في إحدى الإدارات إلى التحقيق بعد ثبوت تقصيرهم في أداء مهامهم الوظيفية، وإثبات إسناد مهامهم المناطة بهم الى أحد عمال النظافة بالإدارة المعنية، مؤكدة على أنها ستطبق على المعنيين أقسى العقوبات وفقا لقوانين الدولة.وجاء إجراء الصحة بعد التاكد من صحة أحد الفيديوهات المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام أحد عمال النظافة بختم أوراق رسمية خاصة في إحدى الإدارات في ظل وجود موظفين الصحة الرسميين.

وبهذا الصدد حذرت وزارة الصحة موظفيها من عدم التهاون أو التقصير في أداء مهامهم الوظيفية خاصة المقدمة الى المرضى أو المراجعين، مؤكدة على أنها ستتخذ أقسى العقوبات في حال ثبوت تقصير الموظف في أداء عمله أو إسناد مهامه الى موظف آخر مخالف للأنظمة والقوانين المتبعة.

كما أصدرت تعميم على جميع إدارات وزارة الصحة بأنه فقط الأشخاص المخولون ومن في عهدتهم الأختام والأوراق الرسمية من لهم الحق في استخدامها، وإن ثبت غير ذلك سيتم إنزال أشد العقوبات التأديبية حسب ما تنص به القوانين.