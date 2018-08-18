السيف ينفي وجود حساب لموكله ناصر المحمد في "فيسبوك"

الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:20 18/08/2018 حدث بتاريخ: 14:26 18/08/2018

أكيد وكيل سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح المحامي عماد السيف أن الحساب المسمي باسم الشيخ ناصر المحمد الصباح علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والذي يستغله صاحبه لجمع التبرعات بزعم مساعدة الفقراء لايمت بصلة لامن قريب أو بعيد لموكله.

وقال السيف في تصريح صحفي اليوم ان الحساب إستغلال مجرم لأسم موكله في أغراض غير مشروعة يعاقب عليها القانون معلنا أنه بصدد إتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة القائم علي هذا الحساب لتقديمه للمحاكمة للحكم عليه بالعقوبات الجزائية والتعويض المدني الجابر للأضرار.