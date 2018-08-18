السيف ينفي وجود حساب لموكله ناصر المحمد في "فيسبوك"
أكيد وكيل سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح المحامي عماد السيف أن الحساب المسمي باسم الشيخ ناصر المحمد الصباح علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والذي يستغله صاحبه لجمع التبرعات بزعم مساعدة الفقراء لايمت بصلة لامن قريب أو بعيد لموكله.
وقال السيف في تصريح صحفي اليوم ان الحساب إستغلال مجرم لأسم موكله في أغراض غير مشروعة يعاقب عليها القانون معلنا أنه بصدد إتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة القائم علي هذا الحساب لتقديمه للمحاكمة للحكم عليه بالعقوبات الجزائية والتعويض المدني الجابر للأضرار.