القوى العاملة: إلغاء 58 ألف اذن عمل مضى عليها أكثر من ستة أشهر على وجود العامل خارج البلاد

الهيئة العامة للقوى العاملة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:57 15/08/2018 حدث بتاريخ: 15:57 15/08/2018

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية اليوم الأربعاء إلغاء 58164 إذن عمل غير سارية لمخالفتها قواعد منح اذن العمل ووجود أصحابها خارج البلاد.

وقال نائب المدير العام للاستقدام والاستخدام في الهيئة حسن الخضر في تصريح نقله بيان للهيئة ان الهيئة قامت بإلغاء اذونات العمل المسجلة لديها غير السارية مشيرا الى انها باشرت إجراءاتها بالإلغاء بعد التأكد من صحة البيانات لدى وزارة الداخلية.

وأفاد الخضر أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات استنادا للمادة (35) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار رقم 552/2018 التي أشارت إلى أنه يجوز للهيئة إلغاء إذن العمل آليا في حالات عديدة.

وأوضح ان منها مضي أكثر من ستة أشهر متتالية على وجود العامل خارج البلاد ما لم يكن ذلك بتصريح من الادارة العامة لشؤون الإقامة متى ما انتهت إقامة العامل خارج البلاد وكذلك إذا تم إبعاد العامل لأي سبب من الأسباب مع مراعاة التزام صاحب العمل باستيفاء الرسوم المقررة.