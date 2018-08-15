"الخطوط الكويتية" تطلق أولى رحلاتها التجارية من مبنى "تي4" إلى دبي

جانب من توديع وتهنئة مسافري رحلة دبي من قبل رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح ورئيس مجلس إدارة "الكويتية" يوسف الجاسم وعددا من المسؤولين في الطيران المدني

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:17 15/08/2018 حدث بتاريخ: 14:17 15/08/2018

أطلقت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الأربعاء أولى رحلاتها التجارية من مبناها الجديد (تي4) إلى دبي بحضور رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح ورئيس مجلس إدارة (الكويتية) يوسف الجاسم.

وقالت الشركة في بيان صحفي أن رئيس (الطيران المدني) ورئيس مجلس ادارة (الكويتية) وعدد من المسؤولين قاموا بتهنئة المسافرين وتوديعهم بالورود البيضاء بمناسبة بدء التشغيل الرسمي للرحلات التدريجية للخطوط الكويتية من هذا المبنى.

وأوضحت أنه اعتبارا من اليوم فإن جميع رحلاتنا المغادرة والقادمة إلى ومن دبي ستكون من المبنى (تي4) مضيفة أنه سيتم نشر اعلانات يومية تتضمن أرقام الرحلات ومواعيدها مع التواصل المباشر بالمسافرين عبر الاتصال والرسائل الهاتفية.

وذكرت أنه تم توفير باصات خاصة لنقل الركاب من مطار الكويت الدولي (تي1) إلى مبنى الركاب الجديد (تي4) عند الحاجة.

وأشارت إلى أن تشغيل رحلاتها سيزداد تصاعديا وسيتم الاعلان عن ذلك أولا بأول معربة عن شكرها للجميع لتعاونهم وتفهمهم بهذا الشأن.

وكانت الشركة أقلعت أولى رحلاتها التسويقية من (تي 4) بمطار الكويت الدولي إلى مطار مملكة البحرين يوم الأربعاء الماضي حيث تعد هذه الرحلة البداية الرسمية لتشغيل هذا المبنى حيث أقلت الطائرة على متنها كلا من وزير المالية الكويتية الدكتور نايف الحجرف ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية الدكتورة جنان بوشهري وعددا من المسؤولين والصحفيين.

وافتتح مبنى (تي 4) في الرابع من يوليو الماضي برعاية سامية من سمو أمير البلاد ويعد ضمن الخطة الاستراتيجية لإدارة الطيران المدني في جعل الكويت مركزا تجاريا وماليا في المنطقة.

ويقع بالمنطقة الشمالية في مطار الكويت الدولي وتبلغ مساحته نحو 55 ألف متر مربع ويضم 14 بوابة للمغادرين تنقسم إلى تسع بوابات جسور وخمس بوابات أرضية علاوة على ضمه 10 بوابات للقادمين منها تسع بوابات للجسور وبوابة أرضية.

ويهدف إلى تخفيف العبء والازدحام عن المبنى الحالي إذ يستوعب نحو 5ر4 مليون راكب سنويا كما يوفر أكثر من 2000 موقف للسيارات و20 كاونتر لوزن الأمتعة وكاونترات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن توفير كل الخدمات للمسافرين مثل السوق الحرة والخدمات التجارية المتكاملة.

وسيوفر هذا المبنى نحو ألفي فرصة عمل من مهندسين وعمالة مدربة للشباب الكويتي كما سيحقق إيرادات إضافية للدولة تصل إلى 60 مليون دولار أمريكي سنويا وقد حظي بدعم الجهات الحكومية كافة إذ تم وفق الجدول الزمني المخطط له.

وتعتبر الخطوط الكويتية إحدى أقدم شركات الطيران في منطقة الخليج العربي إذ أسست عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) واستحوذت حكومة دولة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962 وتبلغ عدد وجهاتها نحو 40 وجهة حول العالم.