التعليم العالي: 70 بالمئة من المقبولين في خطتي الابتعاث قدموا نتائج اختبارات "ايلتس" بمعدل خمس درجات فما فوق

وزارة التعليم العالي الكويتية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:01 14/08/2018 حدث بتاريخ: 15:58 14/08/2018

دعت وزارة التعليم العالي الكويتية الطلبة المقبولين بالبعثات الخارجية من الحاصلين على الدرجة المطلوبة (معدل 5 فاعلى) باختبار (ايلتس) والحاصلين على قبول دول الابتعاث مراجعة الوزارة لتسليم الاختبار واستكمال اجراءات اعتماد القبول.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بالوزارة فاطمة السنان في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) مساء الاثنين إن ذلك يتم عبر المواقع الرسمية للمكاتب الثقافية واحضار القبولات المصدقة من المكاتب الثقافية لانهاء الاجراءات المالية تمهيدا للالتحاق بمقر البعثة.

وأضافت السنان أن نحو 70 في المئة من الطلبة المقبولين في بعثات الوزارة بخطتي بعثاتها الاصلية والشواغر قدموا نتائج اختبارات (ايلتس) بمعدل خمس درجات فما فوق واستكملوا اجراءاتهم للالتحاق بمقار الابتعاث.

وهنأت الطلبة على جهودهم المبذولة ونجاحهم في تحقيق الدرجات المطلوبة من (ايلتس) متمنية لهم التوفيق والنجاح في المرحلة الجامعية المقبلين عليها وأن يكونوا خير سفراء وممثلين لوطنهم الكويت في دول الابتعاث.

وفي سياق آخر أعلنت السنان عن فتح باب التسجيل لخطة بعثات الوزارة لحملة الثانوية الانجليزية اعتبارا من بعد غد الأربعاء وحتى 27 أغسطس الجاري موضحة أن على الطلبة تقديم كل المستندات المطلوبة للتسجيل في خطة البعثات.

وذكرت أن على الطلبة الراغبين بالتسجيل ضرورة الاطلاع على الشروط المطلوبة وقراءتها بتمعن تمهيدا لاختيار التخصصات لافتة الى أن بإمكان للطلبة التسجيل في ثماني رغبات في موقع الوزارة.

وأشارت إلى ضرورة استيفاء الراغبين بالتسجيل في التخصصات الطبية للشروط والمقابلات المطلوبة للقبول في مختلف الجامعات في دول الابتعاث.

ودعت الطلبة إلى مراجعة الوزارة أو التواصل عبر بريدها الالكتروني الخاص بالتسجيل للاستفسار عن أي معلومات خاصة بهذا الشأن.