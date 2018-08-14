الطيران المدني: توفير خدمة توصيل حقائب الركاب لمنازلهم من المطار

المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني الكويتي يوسف الفوزان

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:43 14/08/2018 حدث بتاريخ: 14:43 14/08/2018

قال المدير العام للادارة العامة للطيران المدني الكويتي يوسف الفوزان اليوم الثلاثاء ان خدمة توصيل حقائب الركاب لمنازلهم متوفرة في مطار الكويت الدولي في منطقة وزن الأمتعة ال(كاونتر) الموجودة في صالة الجمارك.

وذكر الفوزان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه الخدمة وفرتها الإدارة في يونيو الماضي بالتعاون مع شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) لتسهل على الركاب القادمين أعباء نقل أمتعتهم والانتظار عند جهاز حزام الامتعة مما يسهم في تخفيف الإزدحام في صالة الجمارك.

وأضاف أن "هذه الخدمة كانت في البداية متوفرة لوجهات محدودة والآن أصبحت متوفرة لجميع الوجهات" موضحا أن على الراكب الراغب في الحصول على هذه الخدمة طلبها من منطقة وزن الأمتعة الموجود في صالة الجمارك وتسجيل أرقام وأعداد الحقائب ليتم توصيلهم إلى منزله مقابل رسوم رمزية.

وأكد أن هذه الخدمة تأتي إنطلاقا من إهتمام (الطيران المدني) بتقديم كل التسهيلات للمسافرين مضيفا أن الإدارة طرحت الفكرة على شركات مزودي الخدمات الأرضية حيث أبدت شركة (ناس) استعدادها الكامل لتقديم هذه الخدمة للتغلب على الإزدحام وتسهيل حركة المسافرين.

وأوضح أن "رسوم هذه الخدمة للمناطق الداخلية تبلغ خمسة دنانير للحقيبة الأولى في حين أن أي زيادة عن الحقيبة الأولى تبلغ دينارا واحدا أما رسوم المناطق البعيدة مثل الأحمدي والجهراء والوفرة والفحيحيل فتبلغ 10 دنانير للحقيبة الأولى وأي زيادة تبلغ دينارا واحدا".

وكانت (الطيران المدني) أعلنت في يوليو الماضي عن انجازها مجموعة من التحسينات في مبنى مطار الكويت الدولي (1T) إستعدادا لموسم الصيف الحالي مشيرة إلى أن فريق التحسينات الذي شكلته يجري اجتماعات يومية لمتابعة سير العمل على مدار الساعة ويتعامل مع المستجدات "أولا بأول".

كما خاطبت الإدارة شركات الطيران ومزودي الخدمات الأرضية بضرورة الإستعداد لموسم الصيف وزيادة أعداد العاملين لديها.