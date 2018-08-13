مجلس الوزراء: تكليف "التربية" تشغيل مدارس مدينة الوفرة للعام الدراسي 2019/2020

سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:35 13/08/2018 حدث بتاريخ: 17:41 13/08/2018

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ / جابر المبارك الحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ / صباح خالد الحمد الصباح - بما يلي :

بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، يتقدم مجلس الوزراء بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما وإلى الشعب الكويتي الكريم وإلى كل من يقيم على أرض الكويت الطيبة، مبتهلاً للعلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة بالخير واليمن والبركات والأمة الإسلامية ترفل بأثواب العزة والازدهار.

ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ / صباح خالد الحمد الصباح المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخراً المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة / ويليام لاسى سوينغ ، وفحوى المحادثات التي أجراها والتي استهدفت بحث آفاق التعاون بين المنظمة ودولة الكويت مستقبلاً ، بالإضافة إلى بحث الأوضاع الراهنة على الساحة الدولية والإقليمية ، كما أعرب سيادته عن الشكر لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه على ما قدمه من دعم ومساعدات إنسانية للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم .

وبناءً على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء ومتابعة سموه لملف مكافحة الفساد والقضاء عليه ومحاسبة وملاحقة كل من يثبت تورطه بعمليات الفساد ، فقد قدم وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية د. / فهد محمد العفاسي (رئيس لجنة متابعة قضايا المال العام) للمجلس شرحاً عن التقرير الأول للجنة حيث بين فيه البيانات الخاصة بهذه القضايا وحصيلة الجهود التي قامت بها مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا المال العام ، وأوضح للمجلس كذلك حصيلة المبالغ التي تم تحصيلها والإجراءات الجاري اتخاذها من أجل استعادة حقوق الدولة، وقد أشاد المجلس بهذه الجهود الطيبة التي قامت بها الجهات الحكومية والتي تعكس حرص الحكومة على متابعة قضايا المال العام واتخاذ كافة السبل الممكنة في هذا الشأن، وذلك تمهيداً لإحالة التقرير إلى مجلس الأمة.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن آلية تشغيل الخدمات العامة لمنطقة الوفرة السكنية والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التربية بشأن توفير المباني المدرسية اللازمة لمشروع الوفرة الإسكاني والإسراع بتشغيل المدارس في المنطقة للعام الدراسي القادم (2019/2020) وموافاة مجلس الوزراء بالمستجدات التي تمت بهذا الخصوص ، وذلك خلال شهرين من تاريخه.

كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن تذليل المعوقات لتطوير مرافق شركة المشروعات السياحية على الواجهة البحرية ، وقرر مجلس الوزراء تكليف شركة المشروعات السياحية الإسراع باستكمال الإجراءات اللازمة لتطوير مرافقها وذلك تمكيناً لتحقيق رؤيتها الجديدة لاستثمار مشاريعها السياحية المستقبلية ، حتى يتسنى لها طرح المزايدة مع المستثمرين بالواجهة البحرية ، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر .

ومن جانب آخر استعرض المجلس تقرير المتابعة للخطة السنوية 2018/2019 (الربع الأول 1/4 - 30/6/2018) ، وبهذا الصدد استمع المجلس إلى شرح قدمته وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية / هند صبيح براك الصبيح أوضحت فيه وضع المشاريع الواردة في الخطة خلال الأشهر الثلاث الأولى من الخطة السنوية والتحديات التي واجهت المشروعات ، ونسب إنجاز تلك المشروعات وإنفاقها بحسب البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية الدولة 2035 "كويت جديدة"، كما تضمن التقرير أهم النتائج والتوصيات ، وقد عبر مجلس الوزراء عن شكرة وتقديره للجهود المبذولة في إعداد التقرير ، وقرر تكليف وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية بإحالة التقرير إلى مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي ، وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء حادث أطلاق جماعة الحوثيين صواريخ بالستية تجاه الأراضي السكنية في المملكة العربية السعودية ، والتي تم اعتراضها من قبل قوات الدفاع الجوي السعودي وعبر مجلس الوزراء عن وقوف دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وإستقرارها والتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمن المملكة وإستقرارها.

كما أشاد مجلس الوزراء من جانب آخر بالإنجاز الذي حققته الأجهزة الأمنية المصرية في إحباط الهجوم الانتحاري الذي استهدف كنيسة السيدة العذراء قرب القاهرة مؤخراً دون وقوع إصابات مؤكداً موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الاعمال الإرهابية التي تتنافى مع كافة الأديان والقيم والأعراف الانسانية.

كما أدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية تابعة لقوات الأمن في العاصمة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والذي أسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة عدد من العسكريين ، مؤكداً على وقوف دولة الكويت مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتأييدها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وإستقرارها والتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمنها وإستقرارها.