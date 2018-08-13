المالية: وزير المالية التركي اطلع نظيره الكويتي على أخر التطورات الاقتصادية في تركيا
نفت وزارة المالية الكويتية اليوم الاثنين صحة ما تم تداوله حول ضخ دولة الكويت مبلغ 500 مليون دينار كويتي (نحو 1.6 مليار دولار أمريكي) لدعم العملة التركية مؤكدة أن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن وزير المالية الدكتور نايف الحجرف عقد اجتماعا مع وزير الخزانة والمالية التركي برات البيرق مساء أمس الأحد في مطار دولة الكويت.
وأضافت أن الاجتماع تطرق الى اطلاع الإدارة المالية في الكويت على آخر التطورات الاقتصادية في تركيا لاسيما وأن للكويت استثمارات عديدة في تركيا.
وأكدت أنه لم يتم الحديث عن دعم العملة التركية ولم يتم اتخاذ أي قرارات مالية أو استثمارية".