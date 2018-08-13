السكنية: رفع أولوية التخصيص على مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد الى نهاية عام 2012

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:25 13/08/2018 حدث بتاريخ: 14:26 13/08/2018

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد حتى تاريخ 31/12/2012 وما قبل.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 31/12/2012 وما قبل والراغبين بالحصول على قسائم رعاية سكنية بمشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية مراجعة أي مركز من مراكز خدمة المواطن الأربعة التابعة لها اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 15/8/2018 خلال الأوقات التالية:

1- إدارة خدمة المواطن بالمبنى الرئيسي للمؤسسة بمنطقة الاستعمالات الحكومية في جنوب السرة خلال الفترة من 2:30 مساء إلى 5:30 مساء.

2- فرع الحكومة مول في منطقة جابر العلي خلال الفترتين الصباحية من 8 صباحا إلى 12:45 ظهرا والمسائية من 4 مساء إلى 7:30 مساء.

3- فرع الحكومة مول برج التحرير خلال الفترتين الصباحية من 8.30 صباحا إلى 12:45 ظهرا والمسائية من 4 مساء إلى 7:30 مساء.

4- فرع الجهراء خلال الفترة الصباحية فقط من 8 صباحا إلى 12:45 مساء.

مصطحبين معهم المستندات الرسمية التالية: