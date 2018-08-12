الداخلية: القبض على أب احتجز ابنته في الصندوق الخلفي للسيارة

القبض على أب احتجز ابنته في الصندوق الخلفي للسيارة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:19 12/08/2018 حدث بتاريخ: 16:37 12/08/2018

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من صورة احتجاز اب لابنته في الصندوق الخلفي للمركبة أنه تم إلقاء القبض على الاب مرتكب الواقعة.

وأوضحت الإدارة عن قيام قطاع الامن الجنائي باجهزته الامنية متمثله بالادارة العامة للمباحث الجنائية (ادارة حماية الاحداث) بإجراء البحث والتحري والتي أسفرت على صحة ارتكاب الاب للواقعة وعلى الفور تم إلقاء القبض عليه استناداً لقانون حماية الطفل بتهمة الإهمال برعاية قاصر وإلحاق الأذى النفسي والجسدي بالطفلة وتم احالته إلى ادارة الشرطة المجتمعية تمهيدا لاحالتة الى الادارة العامة للتحقيقات ادارة الجنح الخاصة قسم حماية الطفل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.