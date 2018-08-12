الداخلية: القبض على أب احتجز ابنته في الصندوق الخلفي للسيارة
ذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من صورة احتجاز اب لابنته في الصندوق الخلفي للمركبة أنه تم إلقاء القبض على الاب مرتكب الواقعة.
وأوضحت الإدارة عن قيام قطاع الامن الجنائي باجهزته الامنية متمثله بالادارة العامة للمباحث الجنائية (ادارة حماية الاحداث) بإجراء البحث والتحري والتي أسفرت على صحة ارتكاب الاب للواقعة وعلى الفور تم إلقاء القبض عليه استناداً لقانون حماية الطفل بتهمة الإهمال برعاية قاصر وإلحاق الأذى النفسي والجسدي بالطفلة وتم احالته إلى ادارة الشرطة المجتمعية تمهيدا لاحالتة الى الادارة العامة للتحقيقات ادارة الجنح الخاصة قسم حماية الطفل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.