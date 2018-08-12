الهجرة الدولية: نشكر أمير الكويت وشعبها علي ما ابدوه من كرم في تقديم العون للملايين من المحتاجين

مدير عام المنظمة الدولية للهجرة وليام سوينغ

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:29 12/08/2018 حدث بتاريخ: 14:29 12/08/2018

اعرب مدير عام المنظمة الدولية للهجرة وليام سوينغ اليوم الاحد عن الشكر لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على ما قدمه من دعم ومساعدات انسانية للمحتاجين في مختلف انحاء العالم.

وقال سوينغ عقب لقاءه حضرة صاحب السمو أمير البلاد اليوم الأحد "لقد تشرفت بلقاء صاحب السمو اليوم والذي يأتي في ختام سلسلة من الاجتماعات" مبينا ان دولة الكويت تعد اكثر دولة خليجية قام بزيارتها.

واوضح ان هذه الزيارة تأتي بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للمنظمة متقدما بالشكر لامير البلاد وللشعب الكويتي على ما ابدوه من كرم في تقديم العون للملايين من محتاجيها في كل من سوريا والعراق واليمن والعديد من الدول الاخرى.

واضاف سوينغ انه تم خلال اللقاء مع سمو الامير بحث افاق التعاون بين المنظمة والكويت مستقبلا.

كما تم التطرق خلال اللقاء الى الاوضاع الراهنة على الساحة الدولية ومن ضمنها الصراعات المسلحة مشيرا الى انه "لا يبدو انه سيكون لها حل على المديين القصير والمتوسط".

وفي ختام البيان ذكر سوينغ ان لقاءاته واجتماعاته مع سمو امير البلاد كانت من أكثر التجارب المرضية التي مر بها منذ ان تولى هذا المنصب قبل عشرة اعوام.