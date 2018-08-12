جامعة الكويت: ميزانية مدينة صباح السالم الجامعية بقيمة 1.6 مليار دينار معتمدة من عام 2008

مدينة صباح السالم الجامعية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:04 12/08/2018 حدث بتاريخ: 14:04 12/08/2018

اكدت جامعة الكويت ان وزارة المالية اعتمدت في عام 2008 ميزانية مشروع مدينة صباح السالم الجامعية في منطقة الشدادية بقيمة 1.597.158.515 دينار كويتي (واحد مليار وخمسمائة وسبع وتسعون مليون ومئة وثمانية وخمسون الف وخمسمائة وخمسة عشر دينار كويتي) مع مراعاة الفصل بين الجنسين وفقا لقانون رقم 24 لسنة 1996 وهو ما يعادل 40 في المئة من الميزانية المرصودة.

جاء ذلك في تصريح لجامعة الكويت اليوم الاحد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وذلك في إطار الحديث حول تزايد تكلفة إنشاء مشروع مدينة صباح السالم الجامعية في منطقة الشدادية.

واوضحت جامعة الكويت أن "قيمة الأوامر التغييرية في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية لم تتجاوز ما نسبته 5 في المئة من الميزانية العامة للمشروع حيث بلغ إجمالي قيمة الأوامر التغييرية على عقود التنفيذ واتفاقيات التصميم والإشراف والخدمات الاستشارية لإدارة المشروع 83.116.264 دينار (ثلاثة وثمانون مليون ومئة وستة عشر الف ومئتان واربع وستون دينار كويتي) من إجمالي القيمة الأصلية للعقود.

واكدت ان كافة طلبات تعزيز ميزانية مشروع مدينة صباح السالم الجامعية وكذلك الأوامر التغييرية التي طرأت على عقود تصميمها وتنفيذها قد خضعت للدراسة والتدقيق والتقييم من قبل الجهات الحكومية والرقابية قبل اعتمادها إلى جانب خضوع كافة نفقات المشروع ومصروفاته لرقابة ومتابعة تلك الجهات.

واضاف ان "جامعة الكويت هي المؤسسة الوطنية التي تمثل منارة للمجتمع وتأخذ على عاتقها مهام نشر العلم والمعرفة والوعي من خلال جهودها العلمية والتربوية وإن اضطلاعها بمهام الإشراف على تنفيذ مشروع مدينة صباح السالم الجامعية والذي يعد أحد أكبر المشاريع الإنشائية في تاريخ الكويت لهو امتداد لأدوارها الهامة ومسؤولياتها الوطنية والعلمية".

يذكر ان الدينار الكويتي يعادل نحو 0.303 دولار أمريكي.