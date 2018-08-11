السكنية: استخدام فكرة الفريج الكويتي بطريقة مطورة بمدينة جنوب صباح الأحمد السكنية

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:34 11/08/2018 حدث بتاريخ: 17:34 11/08/2018

كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن شكل مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد الاسكاني والذي يتزامن مع استمرار تلقيها طلبات المواطنين الراغبين في التخصيص ضمن المشروع.

وذكر نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشئون التخطيط والتصميم المهندس ناصر خريبط في تصريح صحافي اليوم السبت ان المدينة تمثل شكلا جديدا من أشكال المشاريع المطورة، وفق ما تنتهجه المؤسسة حاليا لتنويع وتطوير اشكال مشاريعها، من حيث تصاميم البيوت السكنية والتخطيط العمراني والبنى التحتية وشبكات الخدمات الحديثة والمستدامة الصديقة للبيئة.

وأوضح خريبط ان المشروع يقوم بتخطيطه وتصميمه أحد أفضل المكاتب الاستشارية العالمية وحائز على العديد من الجوائز العالمية في مجال تخطيط وتصميم المدن.

وبين خريبط ان تخطيط المدينة جاء ضمو توجيه واضح ليحقق أعلى نسبة للقسائم السكنية المتميزة منها ما يطلع على 3 شوارع، وبطن وظهر، وزاوية، بالإضافة إلى رفع كفاءة القسائم ذات الشارع الواحد بوجود إطلالة مميزة ومناطق خضراء تحاكي الهوية الكويتية حيث تم إعادة استخدام فكرة الفريج الكويتي بطريقة مطورة وحديثة.

وأشار خريبط الى ان جميع الضواحي السكنية بالمدينة تم ربطها بشبكة من ممرات المشاة المتجانسة مع وجود إتصال مباشر لكافة الضواحي السكنية بمركز المدينة.

وذكر خريبط أن شبكة الطرق السريعة التي تحيط بمشروع جنوب مدينة صباح الأحمد الاسكاني التي يجري تنفيذها حاليا عن طريق الهيئة العامة للطرق والنقل البري ستسهل ربطها بالمناطق المحيطة لتصبح مركز النطاق العمراني للمنطقة الجنوبية لدولة الكويت لما تشمله من تنويع في الأنشطة منها التجارية والاستثمارية والرياضية والطبية والتعليمية وكذلك مناطق للصناعات المتقدمة وذلك ضمن التوجه العام بجعل المشروع متكاملا بجميع مكوناته وخدماته.

يذكر ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية سبق لها الشهر الماضي الاجتماع مع الجهات الخدمية في الدولة ضمن اطار الاستعداد لتوزيع القسائم السكنية في المشروع قبل فتح باب التخصيص للمواطنين.



ويمتد مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد الاسكاني على مساحة 60 كيلومتر مربع ومن المتوقع ان يستوعب حوالي 25 الف وحدة سكنية تضم مجتمعة حوالي 300 ألف نسمة.