الجمارك" 7 ملايين دينار دفعت "أونلاين" أجريت خلال 35 يوما

المستشار جمال الجلاوي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:27 11/08/2018 حدث بتاريخ: 17:27 11/08/2018

أعلن مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي اليوم السبت أن إجمالي عدد عمليات الدفع "أون لاين" التي أجريت منذ ال22 من يونيو الماضي وحتى ال8 من أغسطس الجاري بلغ 10207 عمليات بقيمة سبعة ملايين دينار كويتي (نحو 23 مليون دولار أمريكي).

وقال الجلاوي في تصريح صحفي إن عملية الدفع هذه مكنت الشركات المسجلة والبالغ عددها 3000 شركة من الدخول الى الموقع الالكتروني وتسديد الرسوم في أي وقت حيث يعمل نظام الدفع على مدار 24 ساعة.

وأكد أن التحول من النظام اليدوي إلى الآلي لم يأت من فراغ بل بعد دراسات عدة مضيفا أن الخطوات الثابتة والصحيحة التي تم اتخاذها ستأتي ثمارها تباعا.

وأوضح أن (الجمارك) بجميع منتسبيها المخلصين استطاعوا بوقت قصير جدا ان ينجزوا ويبدعوا بأمور كانت عالقة منذ سنوات عدة بفضل نهج وخطة عمل انجزت وتنجز كل يوم وكل ساعة.

وشدد الجلاوي على أن الإصلاح ومكافحة الفساد أمران لا نقاش فيهما ومحاسبة المخطئين سواء بالتحويل إلى القضاء او التحقيق الإداري أيا كانت مسمياتهم الوظيفية قرار لا رجعة فيه".

وتابع أن "مشاريع تشكيل فرق العمل للتطوير ومراجعة الإجراءات كافة وبجميع الإدارات الجمركية أمر إصلاحي على كل جمركي وغير جمركي المساهمة به وبالفعل تم البدء به بإحدى الإدارات وسيأتي الأمر تباعا على كافة الإدارات بشكل مبرمج ومدروس".