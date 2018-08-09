هيئة البيئة: تأهيل المناطق الساحلية وزراعة أشجار القرم بالتعاون مع وزارة البيئة العمانية

الهيئة العامة للبيئة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:39 09/08/2018 حدث بتاريخ: 14:39 09/08/2018

أعلنت الهيئة العامة للبيئة انطلاق مشروع إعادة تأهيل المناطق الساحلية وتدريب كوادر وطنية بالتعاون مع وزارة البيئة والشؤون المناخية في عمان.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي انه تم اليوم الخميس البدء بالمرحلة الاولى من المشروع عبر تجربة زراعة 500 بذرة من بذور أشجار القرم في إحدى المحميات بالكويت.

واضافت انه تم اختيار هذه الأشجار لانها تتمكن من العيش على ضفاف البحر وتتحمل الملوحة العالية وتزيد من نقاوة المياه وتثبيت التربة الساحلية كما تشكل نظاما بيئيا خاصا بالأحياء البحرية الساحلية مثل الأسماك والسرطان والربيان والقواقع. وأكدت الهيئة حرصها على إعادة تأهيل المناطق الطبيعية والساحلية في الكويت للارتقاء بالوضع البيئي من خلال زراعة أشجار تلائم البيئة الكويتية.

وأشارت إلى أن التعاون المشترك بين ادارة المحافظة على التنوع الاحيائي بالهيئة ووزارة البيئة والشؤون المناخية في عمان أثمر هذا المشروع.