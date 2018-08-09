التعليم العالي: التسجيل بالبعثات الدراسية الخارجية من 15 الى 27 الجاري

مبنى وزارة التعليم العالي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:36 09/08/2018 حدث بتاريخ: 14:36 09/08/2018

أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية فتح باب التسجيل في خطة بعثات الوزارة الخارجية لحملة الثانوية الإنجليزية للعام الجامعي 2018/2019 يوم الأربعاء 15 أغسطس الجاري على أن تنتهي الاثنين 27 من الشهر ذاته.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ان المعادلات المطروحة ستكون وفقا لأدنى نسبة تم قبول الطلبة بها في خطة بعثات الوزارة لهذا العام.

ودعت الطلبة الراغبين في التسجيل بالبعثات إلى الاطلاع على التخصصات والارشادات والمستندات المطلوبة عبر موقع الوزارة (www.mohe.edu.kw).