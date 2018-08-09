الداخلية: تطبيق الوزارة الجديد يوفر خدمة "ساعدوني" للحصول على المساعدة في حالات الطوارئ

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:24 09/08/2018 حدث بتاريخ: 14:24 09/08/2018

ذكر مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة بوزارة الداخلية أن قطاع شؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ممثلة في الإدارة العامة لنظم المعلومات تعمل وفق استراتيجية التطوير التي تنتهجها الوزارة لمواكبة أحدث التقنيات العالمية عبر الموقع الالكتروني والتطبيق الإلكتروني الخاص لوزارة الداخلية – الكويت (MOI-KUWAIT) والمتاح على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام تشغيل (Android) و (IOS).. حيث تم إضافة العديد من الخدمات الإلكترونية التي تهم المستخدم آخذةً بعين الاعتبار أهمية الحفاظ على السرية وخصوصيه البيانات الشخصية للمستخدمين.

تم تفعيل خدمة الاستعلام عن جاهزية جواز السفر الالكتروني التي تتيح للمواطنين تتبع حالة جواز السفر وجاهزيته عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (www.moi.gov.kw).

كما أوضح أن تم طرح العديد من الخدمات عبر التطبيق الالكتروني كخدمة (ساعدوني) التي حققت التواصل بين الجمهور ووزارة الداخلية حيث تمكن المستخدم من الحصول على المساعدة في حالات الطوارئ بشكل سريع لمجرد الضغط على زر (ساعدوني).

وأشار إلى أن قطاع شؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قامت بتطوير أنظمة تلقي البلاغات لدى الإدارة العامة للعمليات المركزية حيث تم تسهيل عملية التواصل وتبادل المعلومات الأساسية ما بين المستخدم ومتلقي البلاغ ليتم التعامل معه بشكل سريع وفعال لضمان سرعة الاستجابة لدى الأجهزة الأمنية والتعامل مع البلاغات من خلال تطبيق أفضل الممارسات الأمنية، لافتة إلى أنه تم تطوير خدمة الإشعارات التي تشمل الإشعارات الخاصة حيث يتم إرسال رسائل تذكيرية وتنبيهية للمسجلين بالتطبيق لمواعيد انتهاء مستنداتهم الثبوتية وإرسال إشعار لهم عند تسجيل المخالفة المرورية.

وبين أن هناك إشعارات عامة تختص بإعلانات وإشعارات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني للتواصل مع الجمهور عبر إرسال رسالة عامة وإشعارات تهم المستخدمين.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة أن هناك خدمة الاستعلام الشخصي عن بيانات جواز السفر وبيانات القيد الانتخابي للكويتيين وبيانات التأشيرات ورخص القيادة وتراخيص المركبات بالإضافة إلى تفاصيل مخالفات المرور وبيانات منع السفر وتنفيذ الأحكام، كما تم إضافة خدمة الاستعلام عن المكفولين للتعرف على صلاحية إقامتهم وكذلك الاستعلام عن صلاحية جوازات السفر للأبناء دون سن ال 18، ويتيح هذا التطبيق إمكانية الدفع الإلكتروني للمخالفات المرورية بصورة سهلة وسريعة وآمنة.

وأشار إلى أن هناك خدمة التعرف على مواقع إدارات ومخافر ومراكز الخدمة التابعة لوزارة الداخلية ومواعيد عملها بالإضافة إلى تحديد أقرب مسار للوصول إليها، هذا بالإضافة إلى خدمة تسجيل الشكاوى والاستعلام عن ما تم اتخاذه بخصوصها وكذلك متابعة حالة طلب التأشيرة للمسجلين فقط بالتطبيق.

واختتم مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حقق العديد من الإنجازات على جميع المستويات المحلية والعربية والدولية، مشيراً إلى أن هناك متابعة مستمرة لأحدث العلوم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاستفادة منها في المجالات الأمنية وتطوير العمل بما يمكنها من التميز في الأداء شكلاً ومضموناً.