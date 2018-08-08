السكنية: 1158 تقدموا الى الآن للتخصيص في مدينة جنوب صباح الأحمد

المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية ابراهيم الناشي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:49 08/08/2018 حدث بتاريخ: 17:52 08/08/2018

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد الطلبات الإسكانية حتى 31 يوليو الماضي بلغ 97397 طلبا إسكانيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة إبراهيم الناشي في مؤتمر صحفي نظمته المؤسسة بعنوان (آخر المستجدات الاسكانية) ان عدد المتقدمين للحصول على الرعاية السكنية خلال شهر يوليو الماضي بلغ 733 متقدما.

وأضاف ان عدد المشمولين بأولوية الإعاقة من إجمالي الطلبات الإسكانية حتى نهاية يوليو الماضي بلغ 2563 طلبا مضيفا أن عدد المتقدمين للتخصيص لمشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية بلغ 1158 متقدما.

وذكر الناشي أن عدد المعاملات الإسكانية المنجزة بإدارة خدمة المواطن خلال يوليو الماضي بلغ 22579 معاملة.

واوضح أن نسبة الإنجاز الفعلية في العقد الاول لمدينة جنوب المطلاع (عقد الطرق الرئيسية) بلغت 28.79 في المئة مقارنة بنسبة تعاقدية تقدر 23.54 في المئة.

وافاد بأن نسبة الإنجاز الفعلية في العقد الثاني الخاص بالبنى التحتية ل18519 قسيمة بلغت 14.92 في المئة مقارنة بنسبة تعاقدية بلغت 26.56 في المئة.

واضاف أن نسبة الإنجاز الفعلية في العقد الثالث الخاص بالبنى التحتية (ان 2 وان 3) ل4770 قسيمة بلغت 1.90 في المئة مقارنة بنسبة تعاقدية بلغت 2.30 في المئة مضيفا أن نسبة الإنجاز الفعلي في العقد الرابع الخاص بالبنى التحتية (ان 1 وان 4) ل4999 قسيمة بلغت 2.68 في المئة مقارنة بنسبة تعاقدية بلغت 2.56 في المئة.

وعن مدينة (جابر الأحمد) بين الناشي أنه فيما يخص تنفيذ 520 شقة سكنية فإن نسبة الانجاز الفعلية بلغت 54.25 في المئة في حين بلغت نسبة الانجاز التعاقدية 64.24 في المئة.

وحول مشروع مدينة (جنوب عبدالله المبارك) قال الناشي أن توقيع عقد البنى التحتية وتحديد القسائم ل3260 قسيمة تم في أبريل الماضي بمدة تعاقدية للتنفيذ قدرها 24 شهرا على أن يتم استلام المشروع في أبريل 2020 مشيرا إلى ان نسبة الإنجاز الفعلية بلغت 1.38 في المئة في حين بلغت نسبة الانجاز التعاقدية 0.97 في المئة.

وعن مشروع توسعة الوفرة ذكر أنه تم طرح جميع عقود المباني العامة ودخلت مرحلة التنفيذ والتي تبلغ مدة تنفيذها 30 شهرا وتشمل 62 مبنى.

أما فيما يتعلق بمدينة (صباح الأحمد) قال الناشي إن نسبة الإنجاز الفعلية في عقد استكمال المباني العامة في الضاحية (سي) من المدينة بلغت 93.00 في المئة في حين تقدر نسبة الانجاز الكلية التعاقدية 92.84 في المئة وتبلغ مدة العقد الذي وقع في أغسطس 2017 سنة كاملة ويشمل 42 مبنى.

وعن مشروع (غرب عبدالله المبارك) أوضح أنه تم طرح جميع عقود المباني العامة بمدة التنفيذ تصل الى 30 شهرا تشتمل على 97 مبنى مضيفا أن نسبة الإنجاز الفعلية في الأعمال الكهربائية (محطة تحويل رئيسية) بلغت 75.07 في المئة في حين أن نسبة الإنجاز التعاقدية بلغت 74.71 في المئة.

وبين أن نسبة الإنجاز الفعلية في تنفيذ وصيانة 6 محطات تحويل جهد بلغت 58.35 في المئة في (غرب عبدالله المبارك) وفي المقابل بلغت نسبة الإنجاز التعاقدية 57.74 في المئة.