رئيس الوزراء البحريني: تطوير مطار الكويت استمرار لمسيرة النماء التي تشهدها الكويت بقيادة أميرها

رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان خلال استقبال الوفد الحكومي والإعلامي الكويتي الزائر

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:44 08/08/2018 حدث بتاريخ: 17:45 08/08/2018

أشاد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان بإنجازات صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه وحكومته الرشيدة في بناء وتطوير وتعمير الكويت.

جاء ذلك خلال استقبال الامير خليفة وفدا حكوميا واعلاميا كويتيا زائرا بمناسبة اختيار الخطوط الكويتية مملكة البحرين كأول وجهة تنطلق إليها من المبنى الجديد (تي4).

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) في بيان صحفي عن الامير خليفة القول ان اختيار الخطوط الجوية الكويتية للبحرين كأول وجهة من مبناها الجديد يعكس عمق العلاقات الثنائية والترابط بين البلدين على الصعيدين الرسمي والشعبي.

واشاد الامير خليفة بالخطوط الجوية الكويتية قائلا " الخطوط الكويتي اسم براق في السماء الخليجية والعربية ولها مكانتها وتاريخها في عالم الطيران.

وأضاف أن العلاقات البحرينية الكويتية علاقة مصير مشترك تمتد بجذورها عبر التاريخ وتزداد قوة ورسوخا بفضل إصرار البلدين على الدفع بها دائما إلى الأمام حتى أصبحت علاقاتنا موروثا تاريخيا.

وأكد ان قادة دول مجلس التعاون قد حققوا الكثير لدولهم وحموها وعملوا لصالح شعوبها مالم تعمله الكثير من الدول غيرها وحرصوا على أن يجعلوا شعوبهم تعيش في نعم ورغد من العيش بفضل ما تقدمه حكومات هذه الدول من خدمات.

وأضاف ان اي انجاز لدولة الكويت هو انجاز لمملكة البحرين وان تطوير مطار الكويت الدولي سيعزز من مكانة الكويت في مجالات السياحة والطيران مؤكدا بانه استمرار لمسيرة النماء التي تشهدها الدولة الشقيقة بقيادة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وبين أن صاحب السمو أمير دولة الكويت بنى نهضة وطنه وعمرها لرخاء وازدهار شعبه قائلا اسهاماته مقدرة في مسيرة النماء والتطور الخليجية والعربي.

واضاف "ان في وحدتنا قوة وفي فرقتنا ضعف ولا يجب أن تترك أي دولة لتنشغل بأمورها وتحدياتها بعيدا عن شقيقاتها فالموقف الموحد مطلوب لأنه مصدر قوتنا جميعا".

ودعا "الى الحذر من استغلال أعداء دولنا وأمتنا لوسائل التواصل الاجتماعي في تمرير الأجندات التي تهدف الى شق الصف والفرقة بين شعوبنا" مؤكدا بأن التحديات تتطلب مزيدا من التشاور والتنسيق بين الأشقاء فالمصير واحد والهدف واحد. واستعرض رئيس الوزراء مع الوفد الكويتي الزائر عددا من الموضوعات المتصلة بمسار العلاقات البحرينية الكويتية وما وصلت اليه من مستويات متقدمة.

ومن جانبهم أعرب الوفد الحكومي والإعلامي الكويتي الزائر عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء على ما يخص به علاقة مملكة البحرين بدولة الكويت الشقيقة من دعم واسناد جعل منها نموذجا مشرقا للعلاقات بين الدول. واشاد الوفد بالنهضه التي تشهدها مملكة البحرين والتي تعكس سياسة الحكومة برئاسة الامير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء وبرامجها التنموية الناجحة.

حضر اللقاء كل من وزير المالية الكويتي نايف الحجرف ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان رمضان ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم وعميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح. كما حضر اللقاء نائب المدير العام لقطاع التحرير رئيس تحرير وكالة الأنباء الكويتية (كونا) سعد العلي وأمين سر جمعية الصحفيين عدنان الراشد وعدد من رؤساء تحرير الصحف واعلاميين كويتيين.