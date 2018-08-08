الداخلية: 40 ألف جواز جاهز للتسليم ولم يتقدم أصحابها لاستلامها

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:38 08/08/2018 حدث بتاريخ: 17:40 08/08/2018

دعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين ممن تم إبلاغهم عبر الرسائل النصية بجهوزية جوازات السفر إلى سرعة التوجه الى مراكز خدمة تسلم الجوازات لاستلامها نظرا لتكدس الجوازات الجاهزة للتسليم في المراكز الستة مشيرة إلى وجود 40 ألف جواز جاهز للتسليم لم يتقدم أصحابها لاستلامها.

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان المراكز الستة الجديدة الخاصة بتسليم الجوازات تعمل على فترتين صباحية ومسائية من الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا ومن الرابعة عصرا حتى التاسعة مساء.

وأضافت ان هناك فترة تسليم إضافية للجوازات الالكترونية يوم السبت من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.

وأوضحت ان المراكز الستة هي (مدرسة الجزائر الثانوية للبنات بمنطقة الشامية) في محافظة العاصمة و(صالة رقم 8 في ارض المعارض) في محافظة حولي و(مدرسة عامر ابن ربيعة بمنطقة اشبيلية) في محافظة الفروانية.

وأضافت ان المراكز الستة تشمل (روضة الغصون بمدينة سعد العبدالله) في محافظة الجهراء و(مدرسة بلاط الشهداء بمنطقة فهد الأحمد) في محافظة الأحمدي و(مدرسة الملا سعود الصقر بمنطقة العدان) في محافظة مبارك الكبير.

يذكر ان المراكز الستة القديمة مخصصة لتقديم طلبات استخراج الجواز الالكتروني الجديد تعمل حسب المواعيد المحددة مسبقا وهي (مركز خدمة الشامية) في محافظة العاصمة و(مركز خدمة غرب مشرف) في محافظة حولي و(مركز خدمة إشبيلية) في محافظة الفروانية و(مركز خدمة سعد العبدالله ق 10) في محافظة الجهراء و(مركز خدمة فهد الأحمد) في محافظة الأحمدي و(مركز خدمة العدان ق7) في محافظة مبارك الكبير.