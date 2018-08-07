الكويت: نتابع التطور الأخير في العلاقات بين السعودية وكندا ونأمل من البلدين تجاوز الموقف

وزارة الخارجية الكويتية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:55 07/08/2018 حدث بتاريخ: 16:55 07/08/2018

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم الثلاثاء إن دولة الكويت تابعت باهتمام التطور الأخير في العلاقات بين المملكة العربية السعودية الشقيقة وكندا مؤكدا موقفها الثابت والرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها وفق ما نصت عليه المواثيق والأعراف الدولية.

وأعرب المصدر عن أمل دولة الكويت في أن يتمكن البلدان من تجاوز هذا الموقف.

وكانت السعودية أول من أمس استدعاء سفيرها لدى كندا للتشاور واعتبار السفير الكندي في المملكة "غير مرغوب فيه" وعليه المغادرة خلال الساعات ال24 المقبلة.

كما أعلنت في بيان لوزارة الخارجية تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين المملكة وكندا مع الاحتفاظ بحق اتخاذ أي إجراءات أخرى.

ووفقا للبيان فقد جاءت هذه الاجراءات بعد الاطلاع على ما صدر من وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما اسمتهم نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في السعودية وأنها تحث السلطات السعودية على الإفراج عنهم فورا.