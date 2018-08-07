الوزير الصالح ينفي ما نشرته "القبس" نقلا عن رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة

الوزير أنس الصالح

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:32 07/08/2018 حدث بتاريخ: 16:32 07/08/2018

نفى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ما نشرته إحدى الصحف اليومية نقلا عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح خلال اجتماع (المجلس) يوم أمس.

وقال الصالح في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن "سموه يتابع جميع الخطوات والاجراءات التي يتخذها الوزراء في مواجهة ومكافحة الفساد".

وأوضح أن الحكومة تعمل وفق برنامج ممنهج وأنها عازمة على مواجهة ومحاربة الفساد الإداري والمالي في أجهزة الدولة والقضاء على آفة الفساد وملاحقة كل من يثبت تورطه بعمليات الفساد.

وكانت صحيفة "القبس" نشرت اليوم في مانشيت عددها أن الرئيس المبارك قال للوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس أن مكافحتهم للفساد خجوله.