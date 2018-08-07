الوزيرة بوشهري: نسبة انجاز مشروع السكن العمودي في مدينة جابر الأحمد بلغت 54.25%

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:33 07/08/2018 حدث بتاريخ: 15:34 07/08/2018

تفقدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات العامة الدكتورة جنان بوشهري مشروع السكن العمودي في مدينة جابر الأحمد ضمن جولة ميدانية ضمت مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان ونائب المدير العام لشؤون التنفيذ المهندس علي الحبيل وعدد من القيادات في المؤسسة والطاقم الفني المشرف على المشروع.

وذكرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان صحافي اليوم الثلاثاء ان تنفيذ مشروع السكن العمودي في مدينة جابر الأحمد يسبق البرنامج الزمني المقرر ونسبة انجازه الفعلية بلغت 54.25 بالمئة متقدمة بنسبة 8 بالمئة عن البرنامج المعتمد.

وأضافت المؤسسة ان الوزيرة بوشهري اطلعت على الأعمال الجاري تنفيذها حاليا ضمن المشروع واستمعت لشرح تفصيلي عن مراحل التنفيذ من قبل الجهاز الفني بالمؤسسة ومقاولي المشروع.

يذكر أن مشروع السكن العمودي في مدينة جابر الأحمد يتكون من 104 عمارة سكنية بمساحة وتتكون كل عمارة من 5 طوابق يضم كل دور منها شقة 400 مترمربع بالإضافة إلى المباني العامة التي تتكون من 5 مساجد مع سكن الامام والمؤذن، ومركز إطفاء ومجمع للخدمات الحكومية ومستوصف ومبنى إسعاف رئيسي ومخفر شرطة بالاضافة الى فرع للجمعية التعاونية ومجموعة محلات تجارية و39 محول كهرباء، إلى جانب أعمال الخدمات الرئيسية والبنية التحتية من شبكة الطرق وشبكة الصرف الصحي وشبكة الامطار وأعمال الكهرباء الخارجية وشبكة الهاتف.