الداخلية: القبض على وافد قتل أمين خزنة باحدى الشركات وسرق 23 ألف دينار

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 10:03 07/08/2018 حدث بتاريخ: 10:19 07/08/2018

تمكن قطاع الأمن الجنائي من خلال أجهزته الأمنية متمثلة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة مباحث محافظة العاصمة) من التعامل مع ملابسات جريمة سرقة خزنة ووفاة في القضية رقم 291/2018 جنح شويخ الصناعية.

وفي التفاصيل ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ان الإدارة العامة للمباحث الجنائية وردها بلاغ يفيد بالعثور على وافد من الجنسية الآسيوية ملقى على ظهره في إحدى الشركات متوفيا، ولا تظهر عليه اثار عنف.

وبعد اجراء تحريات المباحث تبين أن المتوفى يعمل أمين خزنه في إحدى شركات المواد الغذائية بمنطقة الشويخ وبعهدته قبل الوفاة مبلغ (23000 ثلاثة وعشرون ألف دينار) تم الاستيلاء عليها عن طريق فتح الخزنة وبمعاينة مكاتب الشركة تم العثور على جزء من المبلغ مخبأ في أحد مكاتب الشركة حيث تم تحديد الموظف المستخدم للمكتب ... وبعد مواجهته أقر بارتكابه واقعة قتل المجني عليه عن طريق (كتم الأنفاس) واستيلائه على مفاتيح الخزنة وسرقة المبالغ المالية المحفوظة بداخلها.

وقد قام المتهم بالإرشاد عن باقي المبالغ المسروقة والمخبأة في سكنه الخاص محل إقامته حيث تم تحريزها واحالتها والمتهم معاً إلى سلطات التحقيق.