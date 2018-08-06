الداخلية: إحباط محاولة تهريب ربع طن من المواد المخدرة عن طريق البحر

جانب من المضبوطات

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:31 06/08/2018 حدث بتاريخ: 15:31 06/08/2018

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود قطاع أمن الحدود بفرض هيبة وسيادة القانون ومكافحة آفة المخدرات والتصدي لها بكل قوة وحزم.. تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من إحباط عملية تهريب ضخمة كانت تهدف إلى إدخال ربع طن من مادة الحشيش إلى البلاد عن طريق البحر.

وأضافت أنه وردت معلومات سرية إلى إدارة الأمن البحري التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل تفيد بإدخال كمية كبيرة من المخدرات عن طريق البحر.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وجمع البيانات والتحريات اللازمة وأخذ الإذن القانوني تم رصد لنج في البحر وعلى متنه (5) أشخاص وبعد استيقافه وتفتيشه عثر على عدد (248) قطعة يشتبه أنها من مادة الحشيش تقدر بربع طن وبناءً عليه تم تحريز الكمية المضبوطة والتحفظ على المتهمين لإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة لخفر السواحل بالمرصاد لأي محاولة للعبث بأمن البلاد ومنع أي محاولات للتسلل والتهريب.