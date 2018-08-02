الوزيرة د. بوشهري: تعديل تشريعي على قانون "السكنية" يمنح أرامل الشهداء الكويتيات حق اصدار وثيقة  تملك السكن منفردة

وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة للخدمات د. جنان بوشهري

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:55 02/08/2018 حدث بتاريخ: 14:58 02/08/2018

توجهت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة للخدمات د. جنان بوشهري بالشكر والتقدير الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه على اهتمامه ورعايته الشخصية بأسر الشهداء، مشيدة بالدعم المتواصل والكبير لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح لخدمة أهالي الشهداء، مثنيه في الوقت ذاته بدور مكتب الشهيد التابع للديوان الأميري وتعاونه في إعداد التعديل التشريعي.

وأعلنت د. بوشهري في تصريح صحفي اليوم عن انتهاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من اعداد تعديل تشريعي على قانون المؤسسة بما يعطي لأرامل الشهداء من الكويتيات الحق بإصدار وثيقة تملك السكن المخصص لأسرة الشهيد باسمها منفردة.

وقالت د. بوشهري أن أرامل شهداء الكويت تحملن مسؤوليات أسرهن وكرسن حياتهن في بناء مستقبل ابنائهم ورعايتهم في حين كان لأزواجهن الشهداء دورا مشرفا وتاريخيا في خدمة الوطن والدفاع عن استقلاله وشرعيته وقيادته.

وأوضحت ان التعديل التشريعي يشمل جميع أرامل الشهداء من الكويتيات بمن فيهم شهداء الواجب، لافتة الى أن أزواج شهيدات الكويت من الكويتيين يسمح لهم القانون الحالي بإصدار وثيقة التملك منفردين كون الرجل هو رب الأسرة، مشيرة الى أن التعديل سترفعه الحكومة الى مجلس الأمة بداية دور الانعقاد القادم تمهيدا لإقراره.

وبهذه المناسبة، استذكرت وزيرة الاسكان د. جنان بوشهري البطولات والتضحيات التي قدمها شهداء وشهيدات الكويت في الغزو العراقي الغاشم الذين كتبوا بدمائهم أسمى رسائل الولاء للوطن وقدموا دروسا وعبر سجلت بكل فخر واعتزاز على صفحات تاريخ الكويت.