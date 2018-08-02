أمير البلاد: المواقف النبيلة لن ينساها الشعب الكويتي وستظل راسخة في ذاكرته

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:42 02/08/2018 حدث بتاريخ: 11:42 02/08/2018

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات الى اخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وحضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان ال خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير دولة قطر الشقيقة والى اصحاب الجلالة والفخامة رؤساء الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التحالف الدولي لتحرير دولة الكويت بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لجريمة الغزو العراقي الغاشم في الثاني من اغسطس 1990م عبر فيها سموه رعاه الله عن شكر دولة الكويت قيادة وشعبا على المواقف المشرفة لهذه الدول الشقيقة والصديقة ولشعوبها في الوقوف مع الحق الكويتي والمشاركة في قوات التحالف الدولية لتحرير دولة الكويت ودحر ذلك الاحتلال والعدوان الاثم وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الامن التي اجمع عليها وايدها المجتمع الدولي مؤكدا سموه حفظه الله ان هذه المواقف النبيلة لن ينساها الشعب الكويتي وستظل راسخة في ذاكرته متمنيا سموه رعاه الله لهم موفور الصحة والعافية وللعلاقات المتميزة والوطيدة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة كل التطور والنماء.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيات مماثلة.