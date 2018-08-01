بعد نشرها اعلان بتوظيف الكويتيين سائقين براتب 150 دينار .. الوزير الرشيدي: اعلان شركة قراءة العدادات "مرفوض"

المهندس بخيت الرشيدي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 21:14 01/08/2018 حدث بتاريخ: 21:14 01/08/2018

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي تقديره واعتزازه بالعمالة الوطنية، مشددا على رفضه لما جاء في الإعلان المنشور في بعض الصحف اليومية من قبل الشركة الفائزة بالعقد رقم «و ك م 5222 - 2017-2018» بشأن طلب تعيين مدخلي بيانات وقارئي عدادات وسائقين من العمالة الوطنية.

وقال الرشيدي في تصريح صحافي اليوم أنه وجه القياديين في الوزارة بمراجعة العقود المعنية بقراءة عدادات الكهرباء منذ بداية التأهيل وإعداد دراسة المناقصة وطرحها وصولا الى ترسيتها، لا سيما فيما يتعلق باشتراطات تعيين العمالة الوطنية والوظائف المتاحة لهم، وعدم وجود أي محاولات للالتفاف على شروط التعيين بالنسبة للكويتيين الواردة في بنود العقد.

وأشار الرشيدي الى طلبه من القياديين في الوزارة حصر كافة الوظائف المتاحة من خلال تلك العقود مع وزارة الكهرباء والماء ونسبة العمالة الكويتية فيها لكل فئة، مشددا على حرص الحكومة على توفير الوظائف المناسبة للمواطنين وبرواتب تشجع العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص بما يوفر لهم الحياة الكريمة.