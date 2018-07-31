السكنية: رفع أولوية التخصيص على مدينة جنوب صباح الأحمد الى نهاية 2010

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:25 31/07/2018 حدث بتاريخ: 16:31 31/07/2018

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الثلاثاء رفع اولوية التخصيص على قسائم جنوب مدينة (صباح الأحمد) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2010 وما قبل.

ودعت المؤسسة في بيان صحفي الراغبين في الحصول على قسائم رعاية سكنية بمدينة (جنوب صباح الأحمد) السكنية من أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 31 ديسمبر 2010 وما قبل الى مراجعة أي من مراكز خدمة المواطن الأربعة التابعة لها اعتبارا من الاحد المقبل.

وقالت ان موعد استقبال المراجعين في المبنى الرئيسي للمؤسسة سيكون في الفترة من 2:30 ظهرا حتى 5:30 عصرا في حين سيكون استقبال المراجعين في الفترتين الصباحية والمسائية بفرع الحكومة مول في منطقة (جابر العلي) وفرع الحكومة مول في برج التحرير فيما اقتصر وقت المراجعة لفرع الجهراء على الفترة الصباحية فقط.

وشددت على ضرورة اصطحاب الراغبين بالتخصيص لصور عن البطاقة المدنية للزوج والزوجة والأبناء وصورة عن عقد الزواج في حال وجود زوجة ثانية وصورة عن عقد الطلاق وشهادة من وزارة العدل باسم الزوج والزوجة الكويتية أو الخليجية مضافا إليها الرقم المدني.

ولفتت المؤسسة إلى ضرورة أن يكون الاسم مطابقا للبطاقة المدنية وإلغاء طلب القرض العقاري لدى بنك الائتمان الكويتي إن وجد اضافة الى إحضار شهادة راتب حديثة تفصيلية للعاملين في القطاع الحكومي وشهادة من التأمينات الاجتماعية بمدد الاشتراك.

وبينت أنه على جميع العاملين في القطاع الخاص إحضار شهادة راتب تفصيلية حديثة تبين عدم تقاضيه بدل إيجار أو بدل سكن من عمله الى جانب شهادة من التأمينات الاجتماعية بمدد الاشتراك.

وأفادت انه إذا كان المتقدم متقاعدا أو يعمل في القطاع الخاص أو لا يعمل فعليه إحضار شهادة حديثة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأشارت إلى انه يتوجب على المتقاعد الذي يعمل في القطاع الخاص ومن لا يعمل إحضار شهادات دراسية لآخر فصل دراسي للعام الدراسي السابق والحالي بالدرجات من المدارس الحكومية إضافة إلى وجوب تصديق شهادات المدارس الخاصة من إدارة التعليم الخاص.

وقالت إنه إذا كان والد صاحب العلاقة متوفى أو والدته الكويتية أو الخليجية فيجب إحضار صورة عن حصر الوراثة وشهادة من التسجيل العقاري باسم المتوفى مضافا إليها الرقم المدني ورقم الجنسية.

وذكرت أنه في حالة كان صاحب العلاقة (وحيد الأب) فيجب عليه إحضار شهادة من وزارة العدل فيما يتوجب على من لديه أولوية إعاقة إحضار شهادة حديثة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.