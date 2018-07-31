الداخلية: ضابط المطار اصدر أوامر بتسريب بعض الركاب دون تفتيش وتجاوز الإجراءات المتبعة

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:16 31/07/2018 حدث بتاريخ: 16:16 31/07/2018

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي حول ما ذكر في إحدى الصحف المحلية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي من نقل ضابط في المطار بسبب تطبيقه للقانون إنه عار عن الصحة تماماً.

وأوضحت الإدارة انه بعد التحقق بالواقعة تم التأكد من ان الضابط المذكور ارتكب خطأ في تنفيذ الإجراءات الامنية المتعارف عليها داخل المطار وتجاوز الإجراءات المتبعة، بالإضافة الى تعامله الغير لائق مهنياً مع المتواجدين وعرقلة سير العمل واصداره لأوامر بتسريب بعض الركاب دون تفتيش وعدم مراعاة خطورة ارتكاب مثل هذه الأخطاء في هذه الاماكن.

وعليه قامت الادارة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحويله للتحقيق ومن ثم نقله الى قسم اخر داخل قطاع المطار لضمان حسن سير العمل.

وإذ تؤكد الإدارة ان قطاع أمن المنافذ داخل المطار يتابع العاملين للوصول الى الأداء الأمثل حيث يمثل المطار الواجهة الحضارية الأولى لزوار دولة الكويت، منوهة الى ان تقييم العاملين يخضع الى معايير محددة وواضحة أهمها حسن التعامل مع الجمهور والقدرة على التفاعل مع كافة الحالات الطارئة والدقة في الالتزام بالقواعد المنظمة لأداء العمل.