مجلس الوزراء: تشكيل لجنة لفحص شهادات موظفي الدولة المواطنين والوافدين وملاحقة كل من تورط بتسهيل التزوير

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليوم

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:59 30/07/2018 حدث بتاريخ: 17:59 30/07/2018

شدد مجلس الوزراء على إصراره بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المزورين لحين الانتهاء من التحقيقات ومحاكمتهم قضائيا وملاحقة كل من تورط بالتسهيل لهم سواء كان من القياديين أوغيرهم.

وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزارة التعليم العالي وعضوية كل من ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع ؛ لدراسة وفحص شهادات موظفي الدولة سواء المواطنين أو الوافدين، وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت تزوير مؤهلاته الدراسية.