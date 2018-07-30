مجلس الوزراء: تشكيل لجنة لفحص شهادات موظفي الدولة المواطنين والوافدين وملاحقة كل من تورط بتسهيل التزوير
شدد مجلس الوزراء على إصراره بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المزورين لحين الانتهاء من التحقيقات ومحاكمتهم قضائيا وملاحقة كل من تورط بالتسهيل لهم سواء كان من القياديين أوغيرهم.
وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزارة التعليم العالي وعضوية كل من ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع ؛ لدراسة وفحص شهادات موظفي الدولة سواء المواطنين أو الوافدين، وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت تزوير مؤهلاته الدراسية.