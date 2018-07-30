الخارجية: مستعدون للتواصل مع التعليم العالي لبلورة حهود مشتركة لاحتواء ظاهرة الشهادات الوهمية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:21 30/07/2018 حدث بتاريخ: 15:21 30/07/2018

اكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اليوم الاثنين استعداد الوزارة للتواصل مع وزارة التعليم العالي لبلورة جهود مشتركة لاحتواء ظاهرة الشهادات الوهمية.

ولفت الجارالله في تصريح صحفي على هامش مشاركته في فعالية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالاشخاص الذي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة لدى الكويت الى ان هناك اتصالا مباشرا مع السفارات المعنية يتعلق في هذا الاطار بالاضافة الى التنسيق مع السفارات الكويتية في الخارج في الدول المعنية.

وكانت وزارة التعليم العالي قد احالت خلال الاشهر الماضية مجموعة من الشهادات المشتبه في تزويرها الى النيابة العامة وسط تأكيد الوزارة على متابعتها الحثيثة والدؤوبة لاجتثاث تلك الظاهرة وكشف حالاتها.